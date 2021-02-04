Тернополянин показав місцевій владі унікальне явище на вулиці Чумацькій

У Тернополі є така вулиця Чумацька, яка після великих дощів або таяння снігу перетворюється на маленьке озеро, через яке не можна ні пройти, ні проїхати. Незважаючи на неодноразові звернення місцевих мешканців, влада Тернополя нічого не робить, щоб виправити ситуацію.

– Тернопільська міська рада, якщо ви думаєте, що на вулиці Чумацькій живуть чумаки і їздять вони волами, то хочу вас засмутити – живуть там звичайні люди і їздять вони звичайними автомобілями. Вірніше, хочуть ними їздити. Але не можуть. Тому що звичайним автомобілем переїхати (переплисти) «калабаню на Чумацькій» неможливо! Вантажівки і джипи їдуть, а легковушки доїжджають до калабані, зупиняються, а далі пішки. В гумових чоботях! То ви, або «калабаню на Чумацькій» засипте, або запрезентуйте мені гумові чоботи, бо ніяк не годен добратися додому на ніч, – обурливо висловився у бік тернопільської влади мешканець Чумацької Василь Лис.

В доволі іронічній формі бідаці намагається зарадити тернополяни:

– Та нічого, скоро буде в нас аеропорт (пан мер цілий день дописи пише), так що можна буде літати додому (жартую). Дуже прикро таке бачити, спробуйте написати заяву-скаргу на прізвище місцевого (по даній вулиці) депутата, це як мінімум, – радить пані Наталія Хомишин.

– Та, знаю, знаю, ту вулицю… Але все одно дивна ситуація, що багато людей хочуть аеропорту більше, ніж ремонту вулиць, тротуарів, дощових колекторів і т.д. Якось нелогічно, чесно, – дивується тернополянин Ярослав Іванечко.

Оскільки нова виборча система кардинально відрізняютья від попередньої, округи укрупнили, тому важко знайти “свого” депутата. Рекомендуємо зателефонувати на цілодобову гарячу лінію Тернопільської міської ради, щоб вияснити питання, який депутат закріплений за вулицею і за допомогою нього спробувати вирішити це питання.

Цілодобова гаряча лінія:

15-80 (зі стаціонарних телефонів)

+380673515710 +380674472919



