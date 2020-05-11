У лікарнях Тернополя – 22 особи інфіковано COVID-19

На 11 травня 10 годину у лікарнях Тернополя – 22 хворих на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 11 травня перебуває 17 хворих на коронавірус, 14 з них – тернополяни. Ще 5 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 11 травня – 5 пацієнтів (3 дитини і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19. Ще 4 пацієнтів – у лікарні із підозрами на коронавірус. 2 з них – тернополяни.

🔹Станом на 10 годину 11 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 2 тернополян.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 93 людей. 29 жителів Тернополя одужали.

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