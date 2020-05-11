54 кілометри пішки: тернопільські матері вирушили на прощу до Зарваниці

9 травня розпочалася ХІІІ піша проща руху “Матері в молитві” Тернопільсько-Зборівської архиєпархії до Марійського духовного центру «Зарваниця». Зважаючи на карантинні обмеження, цього року невелика кількість матерів спільно із духівником о. Василем Чамарником пройшли 54 кілометри маршруту Тернопіль-Городище-Ішків-Золотники-Зарваниця.

«Ми дякуємо Господу Богу за ласку бути прочанином, бо це не тільки пройти певний шлях, а зуміти відкритися на Божу волю та слухання Божого Слова, – зазначив о. Василь Чамарник на початку прощі. – Ми сьогодні не так чисельно, як кожного року, але, дотримуючись умов карантину та санітарних вимог, ми хочемо зробити це добре діло. Ми сьогодні нікого не залишили, серцем і духом ми разом з усіма матерями, які щороку беруть участь у цій прощі».

Проща відбувається з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, який вчора, о 9.00, у Марійському духовному центрі «Зарваниця» очолив Архиєрейську Божественну Літургію для прочанок.

Богослужіння транслювалося онлайн на Facebook-сторінці духовного центр. Також семінаристи представили глядачам онлайн концерт духовної пісні з нагоди Дня матері.

В дорозі паломниці молилися за мир і спокій в Україні, щасливу долю своїх дітей, здоров’я лікарів, всіх, хто інфікований коронавірусною інфекцією.

прес-служба архиєпархії