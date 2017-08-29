У міській раді заохочують засмічення Тернополя?

Факт викидання побутових відходів та вуличного змету по вул. Микулинецькій поблизу Микулинецького кладовища зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у результаті проведеного 22 серпня рейду по недопущенню видалення відходів у несанкціонованих місцях, – про це повідомляє прес-служба відомства. Встановлено, що порушення вчинено водіями автомобілів, які належать ПП «Східий масив» та КП «Міськшляхрембуд». Вину за скоєне взяли на себе водії, за що їх притягнуто до адмінвідповідальності за ст. 82 КУпАП (за порушення вимог поводження з відходами).

Незважаючи на те, що Тернопільській міській раді Інспекцією неодноразово було вказано про недопущення видалення відходів на вказану територію і без відома її посадових осіб ніхто б не вивозив туди відходи, такі дії продовжуються і надалі…

Поділіться:









