У небі біля Тернополя можна було спостерігати  рідкісне атмосферне явище

У небі біля Тернополем в селі Великі Бірки можна було спостерігати рідкісне атмосферне явище – гало.

Світлину з явищем у мережі Фейсбук виклав Сергій Савчук.

Гало – оптичний феномен, кільце, схоже на веселку, яке світиться і утворюється навколо джерела світла. Найчастіше з’являється обабіч Сонця і Місяця, а іноді й інших яскравих джерел, наприклад, вуличних ліхтарів. У більшості випадків гало можна помітити у високо-купчастих хмарах. Кільця можуть бути різного кутового розміру, залежно від сонячної висоти.

За матеріалами Вікіпедії, в Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно переважно малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.