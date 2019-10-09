Який пам’ятник стояв біля ТНПУ на місці погруддя Володимира Гнатюка?

20 років тому — 8 жовтня 1999 — перед головним корпусом Тернопільського національного педагогічного університету встановлене погруддя Володимира Гнатюка, яке створив скульптор Володимир Мельник.

Погруддя Володимира Гнатюка — пам’ятник українському вченому Володимирові Гнатюку в місті Тернополі. Пам’ятка монументального мистецтва місцевого значення, охоронний номер № 1690.

Пам’ятник розташований перед головним корпусом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який носить ім’я видатного етнографа.

Погруддя виготовлене з бронзи, а на постаменті викарбувано напис:

ВОЛОДИМИР

ГНАТЮК

З історії пам’ятника

У радянський період на цьому місці стояв пам’ятник комуністичному активісту Ярославові Галану.

Погруддя встановлене 8 жовтня 1999 року.

Джерело: Тернопедія