11:32 | 9.10.2019
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Який пам’ятник стояв біля ТНПУ на місці погруддя Володимира Гнатюка?

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Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿ÑÐ»Ñ - ÐÐ¾Ð³ÑÑÐ´Ð´Ñ ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸ÑÐ° ÐÐ½Ð°ÑÑÐºÐ° - 11057338.jpg20 років тому — 8 жовтня 1999 — перед головним корпусом Тернопільського національного педагогічного університету встановлене погруддя Володимира Гнатюка, яке створив скульптор Володимир Мельник.

Погруддя Володимира Гнатюка — пам’ятник українському вченому Володимирові Гнатюку в місті Тернополі. Пам’ятка монументального мистецтва місцевого значення, охоронний номер № 1690.

Пам’ятник розташований перед головним корпусом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який носить ім’я видатного етнографа.

Погруддя виготовлене з бронзи, а на постаменті викарбувано напис:

ВОЛОДИМИР
ГНАТЮК

З історії пам’ятника

У радянський період на цьому місці стояв пам’ятник комуністичному активісту Ярославові Галану.

Погруддя встановлене 8 жовтня 1999 року.

Джерело: Тернопедія

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