Віктор Овчарук: Усі фракції одностайно спільно із громадськими організаціями виступили єдиною силою на захист цілісності та незалежності нашої держави

Анонсований 1 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським документ, що став підсумком засідання тристоронньої контактної групи у Мінську з реалізації так званої «формули Штайнмаєра», не без причин викликав обурення в українського народу та всіх, хто виступає проти здачі українських інтересів Росії.

«Обласна рада спрацювала миттєво та водночас виважено, – вважає голова обласної ради Віктор Овчарук.- Ми першими, як і Львівська обласна рада, відреагували на загрози та виклики суверенітету та національній безпеці України, спричинені підписанням, так званої, «формули Штайнмаєра». Усі фракції одностайно спільно із громадськими організаціями виступили єдиною силою на захист цілісності та незалежності нашої держави».



Під час першого пленарного засідання 12 сесії обласної ради було прийнято ряд звернень, у тому числі щодо неприйняття нової редакції Закону України про особливий статус Донбасу, так званої «формули Штайнмаєра». Ним одноголосно депутати Тернопільської обласної ради «…рішуче заперечили спроби через реалізацію так званої «формули Штайнмаєра» розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії. Та закликали органи місцевого самоврядування всієї України висловлювати свої протести проти початку капітуляції».



Також сесія прийняла рішення щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових правоохоронних формувань спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України, від меж тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, у якому йдеться: «Проанонсований 01 жовтня 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським приклад успішного відведення військ на ділянці фактичної лінії розмежування сторін, лінії фронту, що проходить в околицях Станиці-Луганської Луганської області, не відповідає дійсності, оскільки представники окупаційної адміністрації Російської Федерації не виконали жодних вимог тристоронньої контактної групи, а життя та безпека жителів вказаного населеного пункту перебувають під серйозною загрозою. Закликаємо Президента України Зеленського В.О., Міністра оборони України Загороднюка В.О., начальника Генерального штабу Збройних Сил України Хомчака Р.Б. захищати невіддільне суверенне право України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя».



Депутатський корпус також висловив своє обурення фактом силового розгону акції мирного протесту ветеранів антитерористичної операції – операції об’єднаних сил та мешканців 12-тисячного шахтарського міста Соснівка Львівської області через блокування ними перевезень вугілля російського походження на підприємство регіону.



«На жаль, напередодні такого великого християнського і водночас патріотичного для кожного українця свята наші суверенітет та цілісність знову опинились перед загрозами та викликами. Однак, переконаний, що гуртом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!» – наголосив очільник області.