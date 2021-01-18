Депутат Тернопільської райради «потролив» Президента, а колеги підтримали

Позачергова сесія Тернопільської районної ради, яка збиралась 15 січня задля звернення до влади щодо скасування збільшення тарифів, не обійшлась без політичних заяв та гострих «жартів».

Депутати району, який нагадаємо після реформи покриває третину області, критикували уряд, прем’єра, депутатську парламентську більшість. Дісталось і Володимиру Зеленському – йому офіційно запропонували добровільно достроково скласти свої президентські повноваження.

Нещодавнє зростання вартості ціни на газ, яке на пряму впливає на всі інші тарифи, роздратувало народних обранців. Особливо зважаючи, що припали ці всі дії на карантинний період та локдаун. Українці й так у вкрай важкому становищі, а такі рішення значно погіршують ситуацію. В Україні, зокрема й на Тернопільщині, відбулись масові протести, перекриття доріг, заклики людей до влади на місцях щось робити. Власне тому районні обранці й сформували узгоджений між більшістю представлених в районній раді політичних сил, варіант звернення до керівників держави. Та вже під час голосування депутати вирішили доповнити документ декількома пунктами. Представники Юлії Тимошенко запропонували, згодом підтриманий більшістю, пункт щодо вимоги розпуску уряду. Ще далі пішли представники «Голосу». Їхній депутат Андрій Шкула запропонував до тексту звернення щодо тарифів долучити й пряме звернення до Президента України з пропозицією Володимиру Зеленському добровільно скласти свої повноваження.

– Проблема з тарифами лиш один епізод шкідливої державної політики, котра бере свій початок саме від головного «слуги народу», – пояснив свої дії Андрій Шкула. – Чи сподіваюсь я та колеги, що Володимир Олександрович добровільно піде через якісь звернення депутатів – напевне ні. Але такі рішення місцевих рад, такі меседжі, такі пропозиції, ймовірно, трохи змінять підходи Гаранта до своїх рішень, дій, кадрової політики та контролю тих кого привів до влади. Можливо депутати нашої райради, такою пропозицією, почали новий флеш-моб. Президент, ніби ж любить креатив. І так, органи місцевого самоврядування, звісно ж, не мають правових повноважень говорити про імпічмент, але мають повне право висловити свою позицію та позицію виборців. Що власне і зробили. Люди втомились «гасити пожежі» та читати про «здобутки». Варто вже керівникам держави пригадати навіщо обрані чи для чого на посаді.

Чим та як завершиться такий «тролінг» найвищого посадовця держави для депутатів райради, не відомо. Але офіційна реакція таки буде, бо ж якось відреагувати на звернення сесії, Президент повинен.