У ПК “Березіль” озвучили казку тернопільської письменниці Ірини Мацко

“Вогняна квітка” увійде до другої збірки казок, записаної в медіа лабораторії.

Це історія про дівчинку Теплинку, яка ділилася своїм теплом з усіма, хто його потребував. А коли наступала ніч, Теплинка трусилася від холоду. У пригоді їй став песик та хлопчик, які віднайшли Вогняну квітку й врятувати дівчинку, дякуючи бабусі, що також була такою. Вона була впевнена, що так, роздаючи тепло, можна стати людиною.