У ПК “Березіль” озвучили казку тернопільської письменниці Ірини Мацко
“Вогняна квітка” увійде до другої збірки казок, записаної в медіа лабораторії.
Це історія про дівчинку Теплинку, яка ділилася своїм теплом з усіма, хто його потребував. А коли наступала ніч, Теплинка трусилася від холоду. У пригоді їй став песик та хлопчик, які віднайшли Вогняну квітку й врятувати дівчинку, дякуючи бабусі, що також була такою. Вона була впевнена, що так, роздаючи тепло, можна стати людиною.
Над озвученням працювали працівники ПК “Березіль” та УД “Перемога” Тарас Мірошниченко, Зоряна Вовк та Оксана Ратушняк.
Авторська музика та аранжування Тараса Сотули.