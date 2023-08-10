У Почаєві чоловік знайшов бойові гранати

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернувся житель Почаєва та повідомив, що неподалік місця, де на початку повномасштабного вторгнення стояли блокпости, він знайшов два предмети, схожих на гранати. Під час добровільної видачі правоохоронці встановили, що це можуть бути дві бойові гранати із запалами до них. Детальніші висновки – за експертами.

Правоохоронці радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно. А також нагадують, що добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності