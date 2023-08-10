У Тернополі «соціальне таксі» треба замовляти за три дні наперед

9 серпня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено Положення про надання транспортної соціальної послуги «Соціальне таксі», яка надається Тернопільським міським територіальним центром соціального обслуговування населення. Рішення прийнято з метою вільного пересування людей з обмеженими можливостями в межах Тернопільської громади.

Транспортна соціальна послуга «Соціальне таксі» надається маломобільним групам населення задля подолання бар’єрів для вільного пересування людей з обмеженими можливостями, а саме перевезення дітей та осіб з інвалідністю, осіб з тимчасовим порушенням здоров’я, громадян похилого віку. які пересуваються на візках, за допомогою милиць, палиць, ходунків до медичних закладів, установ соціальної сфери, інших об’єктів інфраструктури територіальної громади, а також для участі в культурно-масових заходах та громадській діяльності.

Замовлення приймаються за три дні до виїзду (в екстрених випадках – не менше, ніж за 1 годину до виїзду) у спосіб:

письмова форма (в приміщенні Територіального центру);

телефоном за номером 0352235668, 0674611075;

через електронну пошту: ternopil.tercenter@gmail.com (обов’язково потрібно вказати контактний номер телефону для зворотного зв’язку).

За результатами опрацьованих заяв складається графік надання транспортної соціальної послуги «Соціальне таксі» на кожен день, де вказано прізвище, ім’я та по батькові отримувача послуги, час та адресу прибуття (відправлення) спецавтотранспорту, місце призначення, наявність супроводжуючої особи та відмітка про виконання наданої послуги.

Замовлення на екстрені поїздки можуть виконуватися при наявності вільного часу в графіку або при співпадінні маршруту екстреної поїздки із запланованим маршрутом та за наявності вільного місця для перевезення.

Замовлення виконуються в робочі дні: понеділок – четвер, з 08:00 год по 17:15 год, у п’ятницю з 8:00 год по 16:00 год, згідно з розробленим графіком. Вихідні: субота, неділя, державні свята.

При одночасному виклику «Соціального таксі» декількома особами, перевага надається Отримувачам послуги, котрі повинні дістатись до медичних, лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих та реабілітаційних закладів.