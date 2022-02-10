15:30 | 10.02.2022
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У Заліщиках Водоканал піднімає тарифи

marta 0 Views Прокоментуй!

КП «Заліщицький Водоканал» повідомив про намір зміни тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Згідно з проектом, ціна на водопостачання має зрости майже на 10 грн, а на водовідведення на 18 копійок.

СпоживачіВодопостачання

грн./м.куб

Водовідведення

грн./м.куб

 Тариф 2021рПроект 2022рТариф 2021рПроект  2022р
Населення,бюджетні установи та інші споживачі28,3238,1610,6210,80

Основною причиною перегляду тарифу є збільшення витрат на виробничі потреби. Попередні тарифи були затверджені 03.06.2021р. рішенням  міської ради №141 За даний період збільшилися витрати: збільшилась електрична енергія на 53%, паливо-мастильні матеріали- 30,80%, будівельні матеріали -9,8%,мінімальна заробітна плата працівників- 8% та додався податок за користування надрами.

«Перегляд тарифів є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, та забезпечення споживачів якісними послугами. Шановні жителі міста! Зауваження і пропозиції від споживачів приймаються по 17 лютого  включно за адресою:48601, м. Заліщики, вул.. Шкільна,1, тел.2-11-43», – йдеться у повідомленні установи.  

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