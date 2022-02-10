У Заліщиках Водоканал піднімає тарифи

КП «Заліщицький Водоканал» повідомив про намір зміни тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Згідно з проектом, ціна на водопостачання має зрости майже на 10 грн, а на водовідведення на 18 копійок.

Споживачі Водопостачання грн./м.куб Водовідведення грн./м.куб Тариф 2021р Проект 2022р Тариф 2021р Проект 2022р Населення,бюджетні установи та інші споживачі 28,32 38,16 10,62 10,80

Основною причиною перегляду тарифу є збільшення витрат на виробничі потреби. Попередні тарифи були затверджені 03.06.2021р. рішенням міської ради №141 За даний період збільшилися витрати: збільшилась електрична енергія на 53%, паливо-мастильні матеріали- 30,80%, будівельні матеріали -9,8%,мінімальна заробітна плата працівників- 8% та додався податок за користування надрами.

«Перегляд тарифів є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, та забезпечення споживачів якісними послугами. Шановні жителі міста! Зауваження і пропозиції від споживачів приймаються по 17 лютого включно за адресою:48601, м. Заліщики, вул.. Шкільна,1, тел.2-11-43», – йдеться у повідомленні установи.