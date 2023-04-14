ВІДБІЙ КАР’ЄРНОЇ ТРИВОГИ! СТАРТУВАВ ПРОЄКТ ІЗ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ДЛЯ УЧНІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Наближаючись до завершення навчального року, старшокласники і старшокласниці та їхні батьки все більше задаються запитанням: «Яку ж професію обрати?».

Цього року таке питання постає ще гостріше, ніж в минулі роки.

«Вибір майбутньої професії є надзвичайно важливим для молоді, адже це дорога, якою більшість іде все життя. Значної уваги зваженому та усвідомленому вибору професії, що веде до успішної діяльності у майбутньому, надають у Міністерстві освіти і науки України впродовж останніх кількох років» — говорить начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Наразі на базі Тернопільського Освітнього Хабустартував профорієнтаційний проєкт «Відбій кар’єрної тривоги!», в рамках якого створено однойменний мультимедійний SCORM-курс з вибору професії без гендерних стереотипів. Цей електронний курс складається із 5 онлайн уроків, які зроблено у міжнародному інтерактивному форматі «SCORM» (Shareable Content Object ReferenceModel), що дає змогу контролювати знання користувачів і користувачок та утримувати їхню увагу за рахунок сторітелінгу, гейміфікації, інтерактивних вправ та тестів протягом усього уроку. Онлайн-курс покликаний сприяти вибору омріяної професії, уникаючи гендерних бар’єрів і традиційних уявлень, та доступний не лише старшокласницям і старшокласникам, а й усім охочим.

Окрім SCORM-курсу у закладах освіти області відбудуться практичні профорієнтаційні тренінги, що охоплять учнів та учениць 8-11 класів Тернопільської області.

Також доступним є профорієнтаційний тест, що допоможе підліткам визначити власну схильність дорізних сфер професійної діяльності, дізнатися про нові, актуальні та перспективні професії та зрозуміти, наскільки успішним буде вибір обраного ними фаху у майбутньому.

«Унікальність цього проєкту у тому, що учні не просто ознайомляться з актуальними професіями, а переконаються, що у сучасному світі не буває «жіночих» або «чоловічих» професій, а є ті, у яких людина зможе найбільше розкрити свій потенціал або не зробити цього», – пояснює координаторкаМережі Українських Освітніх Хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

«Важливо допомогти старшокласникам зрозуміти себе та знайти своє покликання. Від їхнього сьогоднішнього вибору залежить їхня самореалізація, добробут та користь, яку вони принесуть для нашої країни в майбутньому», –стверджує координаторка Освітнього Хабу Тернопільщини Ірина Яремчук.

Профорієнтаційна ініціатива «Відбій кар’єрної тривоги!» реалізується Міністерством освіти і науки України у межах проєкту «Трамплін до рівності», що імплементується UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення у партнерстві з Офісом Віцепрем᾿єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та БО «БітрутАкадемія» за фінансової підтримки Швеції.

Мережа Українських Освітніх Хабів ініційованаМіністерством освіти і науки України, з метою реалізації концепції Навчання Впродовж Життя (LifeLong Learning). Даний проєкт увійшов до переліку пріоритетних проєктів у сфері освіти під час воєнних дій, які розв’язала рф на території України