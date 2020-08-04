У селі біля Тернополя випускники на згадку про себе висадили катальпу на шкільному подвір’ї
У Білецькій об’єднаній територіальній громаді 23 одинадцятикласники, які проживають у селах громади: Великий Глибочок, Івачів Горішній, Ігровиця, Чистилів, закінчили школу.
🔰2 серпня 2020 року випускники святковою ходою пройшли від Великоглибочецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ярослава Стецька до місцевого храму – Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де, спільно з батьками та Білецьким сільським головою, помолились й отримали благословення від отця Михайла Вінтонюка.
🔰Сільський голова Дмитро Малик привітав особисто кожного одинадцятикласника і подарував на пам’ять про цей особливий день подарунки 🎁.
На шкільному подвір’ї адміністрація закладу вручила 📜свідоцтва про здобуття загальної середньої освіти.
🥇За особливі успіхи й високі досягнення у навчанні Марту Бриняк та Ілону Лаврів було нагороджено золотими медалями.
🔰Вітання від начальниці Відділу освіти Білецької сільської ради Ірини Ленько пролунали в режимі онлайн.
🔰Випускники на згадку про себе традиційно доповнили світлинами зі свого шкільного життя загальношкільний банер та висадили катальпу на шкільному подвір’ї.