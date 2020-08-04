Виявили фальсифікат масла відомого виробника з Тернопільщини

ДП «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» встановив факт фальсифікації масла солодковершкового селянського «Класік» 73% виготовленого ПП «Альма Віта» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Золотники, вул. Містечко, 52) на замовлення ТОВ «ТД ТЕТЯНА-ЗАХІД».

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомляє, що даний продукт містить 76,82 % жирів немолочного походження (протокол випробувань № 0727СД від 04.06.2020), маркування вказаного продукту не відповідає вимогам Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», а ПП «Альма Віта», яке вказане виробником продукту – припинило господарську діяльність і не здійснює виробництва молока та молочних продуктів за вказаною адресою виробничих потужностей.

Спеціалісти Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області виявили факти реалізації неправильно маркованого молочного продукту в одній із торгових мереж міста Тернополя, керівництву якої вручили вимогу щодо недопущення до реалізації неправильно маркованої продукції та вилучення її із обігу.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області просить повідомляти про факти виявлення у реалізації продукції, виготовленої ПП «Альма Віта».