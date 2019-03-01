У Байковецькій громаді відтепер є логотип і гасло

Сесія Байковецької сільської ради, яка відбулася 20 лютого, затвердила логотип і гасло громади. Рішення прийняте з метою популяризації громади, її економічного, культурного і туристичного потенціалу, формування позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

Промоційний логотип і гасло — це символіка громади. Вони є унікальними, пізнаваними та асоціюються виключно з Байковецькою громадою.

Логотип Байковецької ОТГ — це комбіноване зображення: колесо, подане в русі, як знак безперервного розвитку, досконалості, оновлення, і промені сонця — символ життя, тепла, відродження.

У ці знаки-символи інтегрований напис «Байковецька громада».

Графічний елемент логотипу поєднує три кольори: червоний, помаранчевий та насичений жовтий.

Слова гасла «Де ростем, там мусимо цвісти», взяті з поезії відомого тернопільського поета Михайла Левицького.

Основний зміст, закладений у гаслі: жити і працювати в громаді. Це означає бути її патріотом, докладати всіх зусиль для її процвітання й розвитку.

Створення туристично-відпочинкових комплексів

Під час розробки Стратегії розвитку Байковецької об’єднаної територіальної громади на 2017-2025 роки фахівці звернули увагу на те, що мешканці сіл скаржилися на відсутність облаштованих місць для організованого відпочинку на природі.

У зв’язку з цим створення відпочинкових та оздоровчих закладів є одним із основних напрямків розвитку громади. Саме тому на лютневій сесії сільської ради було ухвалене рішення про надання дозволу на розроблення детального плану території під розміщення рекреаційних об’єктів у селах Дубівці та Шляхтинці.

Утім, цей процес стартував ще раніше, коли було прийнято таке ж рішення щодо села Курники.

Джерело: газета Подільське слово

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