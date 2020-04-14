9 рибальських ставних сіток, дерев’яний човен, шест та весла вилучили в браконьєрів на Тернопільщині

Чергові рейди по боротьбі з браконьєрством та незаконним виловом водних живих ресурсів у нерестовий період проведено інспекторами Державної екологічної інспекції у Тернопільській області з 6 по 10 квітня 2020 року.

Рейдовими перевірками було охоплено території Тернопільського, Зборівського та Підволочиського адміністративних районів, а також гідрологічного заказника місцевого значення «Збручанський» та орнітологічного заказника місцевого значення «Голошинські ями».



Загалом за згаданий період інспекторами виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.3 статті 85 КУпАП 14 правопорушників. Крім того, виявлено 9 рибальських ставних сіток, дерев’яний човен, шест та весла, котрі були вилучені, як знаряддя незаконного добування природних ресурсів.

Немало порушень природоохоронного законодавства виявляють також і громадські інспектори з охорони довкілля. Їхня активна позиція та оперативні повідомлення про зафіксовані порушення роблять природоохоронний контроль оперативнішим та ефективнішим. Впродовж кількох років найактивнішим громадським інспектором з охорони довкілля Тернопільської області є Володимир Сосновий, який, до слова, від початку року вже склав та передав до Інспекції більше 10 протоколів. Активною є його допомога і у напрямку боротьби з браконьєрством у нерестовий період.