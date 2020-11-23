У селі, неподалік Тернополя, збудували нове місце для молитви

«Радуйся, Благодатная Маріє, Господь з Тобою!” – це давнє християнське вітання й молитва супроводжують нас, українців, упродовж всього життя. На перехрестях доріг, на видних місцях та підвищеннях зустрічаємо встановлені каплички, немовби маленькі храми, звідки споглядає на нас Марія Діва із Дитятком Ісусом на руках.

21 листопада 2020 р., в День Архистратига Михаїла, у селі Великий Глибочок отцем-парохом Михайлом Вінтонюком було освячено каплицю Пресвятої Діви Марії по вулиці Віднога, яку встановила сім’я Богдана та Світлани Сендецьких.

Односельчани прийшли розділити радість цієї події, щиро радіючи з того, що у швидкому ритмі повсякденних буднів отримали нову можливість зупинитись і помолитись біля каплички, або хоча б на кілька хвилин задуматись про духовні цінності, проходячи чи проїжджаючи недалеко від святині.

Нехай Божа ласка та молитви Діви Марії покривають святим омофором родину Сендецьких та усіх жителів села й громади, роблять нас добрішими, щирішими та люблячими, бо не хлібом єдиним живе людина.