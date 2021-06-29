У столицю за 6 годин: «Укрзалізниця» призначила швидкісний потяг з Києва до Тернополя

«Укрзалізниця» призначила фірмовий швидкісний потяг категорії «Інтерсіті» №747/748 сполученням Київ – Тернопіль. З Києва він вирушатиме з 2 липня, з Тернополя – з 3 липня.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», З Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до Києва о 10:03.

Потяг зупинятиметься в Козятині Вінницької області, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську Хмельницької області. Загалом потяг їхатиме з Києва до Тернополя і в зворотному шляху шість годин.

«Попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначене до 31 серпня», – наголошується в повідомленні «Укрзалізниці».