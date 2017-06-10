У Тернопіль їде заступник Міністра

13 червня о 13:00 в приміщенні Тернопільської обласної ради (вул.Грушевського, 8, 329 аудиторія) представники місцевої влади, ОТГ, медичної спільноти, громадських організацій та Міністерства охорони здоров’я зберуться для публічного обговорення затребуваних реформ і першочергових змін у регіоні та Україні.

Громадська організація «Центр UA» спільно з експертами коаліції Реанімаційний Пакет Реформ та представниками Міністерства охорони здоров’я продовжує Всеукраїнський тур «ЗміниТИ: взаємодія заради змін», щоб почути та зібрати позиції представників найактивніших спільнот в усіх регіонах України для розробки системних і незворотних змін. Залучення до процесу розробки і прийняття рішень громадян, які будуть втілювати реформи на місцях, сприятиме формулюванню очікувань до змін у громаді та країні, а також співпраці один з одним та владою з вимогою враховувати спільні інтереси.

Разом із представниками місцевої влади, об’єднаних територіальних громад, професійних медичних спільнот, громадськими активістами, журналістами, місцевими підприємцями та студентами ми обговоримо:

як реформа системи охорони здоров’я буде впроваджена в житті громадян на рівні міст та об’єднаних територіальних громад?

які виборчі правила дозволять запустити зміну політичних еліт в країні на національному та регіональному рівні?

як платники податків можуть контролювати, на що витрачаються їхні гроші?

за яких умов влада почує позиції та вимоги громадян і як вплинути на прийняття рішень?

Учасники обговорень:

Олег Рибачук, голова і співзасновник Центру UA, екс-віце-прем’єр-міністр із питань європейської інтеграції;

Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров’я ;

Інна Борзило, лідерка напрямку «Рівний доступ до політики» Центру UA;

Олександр Ябчанка, експерт з медичної реформи Реанімаційного пакету реформ.

Програма Туру в Тернополі:

12:30 – 13:00 – реєстрація, вітальна кава

13:00 – 13:30 – презентація туру та обговорення системних змін

13:30 – 15:15 – паралельні публічні консультації:

– з представниками медичної спільноти щодо реформи сфери охорони здоров’я (329 аудиторія Тернопільської облради);

– з представниками політичних сил, журналістами, політологами, активістами та представниками органів самоврядування щодо доступу до політики та доступу до прийняття рішень (532 аудиторія в Тернопільської облради).

Прийди висловити свою позицію та дізнатися, що і як ти можеш змінити у своїй країні та громаді!

Для реєстрації в подіях заповніть, будь ласка, форму – goo.gl/bsT2Dc.