Тепер контрактникам з Тернополя платитимуть по 15000 гривень “підйомних”

8 червня з Тернопільського обласного військового комісаріату відбулося відправлення резервістів до навчальних центрів Збройних Сил України.

Разом з родичами та друзями був присутній міський голова Сергій Надал, який побажав усім незламної волі, надійного родинного тилу та богатирського здоров’я.

«Для всіх українців ви вже Герої. Саме Ви зупинити путінські орди на сході України. Завдяки Вашому героїзму ми живемо у вільній і незалежній країні, – зазначив очільник Тернополя. – В умовах російської агресії ми разом маємо забезпечити функціонування сучасної професійної контрактної армії, тому усі тернополяни, які підписують контракт на службу в ЗСУ чи Нацгвардію, надалі будуть отримувати від Тернопільської міської ради не 10 000 грн., як було раніше, а 15 000 грн. Переконаний, що у єдності та мужності наш український народ непереможний».