У результаті удару струмом на Тернопільщині загинув чоловік

На виклик про ураження струмом та непритомних родичів на лінію “103” повідомив юнак. Хлопець розповів, що його діда вдарило електрикою, а бабуся, намагалася допомогти і також відчула удар струмом.

На місце нещастя виїжджала бригада швидкої медичної допомоги. Лікарі, оглянувши потерпілих, констатували смерть господаря – чоловіка 1955 року народження. Його дружину врятували, а про смерть пенсіонера лікарі повідомили правоохоронців.

У ході перевірки стало відомо, що загиблий працював з циркуляркою і в якийсь момент його вдарило струмом. Це побачила дружина і спробувала врятувати чоловіка, але також знепритомніла від удару. Знеструмив прилад онук – який був поруч.

Про потерпілого сусіди відгукуються добре. Кажуть алкоголь не вживав, бо мав проблеми із серцем, завжди допомагав, розумівся на електриці, але іноді поводив себе з електроприладами занадто безпечно.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з приміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.