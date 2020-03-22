У Тернопільській міській дитячій лікарні — 2 випадки з підозрою на COVID-19
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ 2 ВИПАДКИ З ПІДОЗРОЮ НА COVID-19
❗️Станом на 22 березня (10:00) в Тернопільській міській дитячій лікарні є 2 випадки з підозрою на COVID-19.
❗️Дітям – 1,5 і 8 рочків.
❗️Пацієнти знаходяться в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні повідомив директор Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Андрій Артимович.