У Тернопільській області буде 3 райони: Кабмін затвердив новий проект районування областей

Проектом передбачено створення 129 районів, з яких 10 районів у Автономній Республіці Крим, а 7 на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, та ліквідувати існуючі 490 районів.



Кабінет міністрів затвердив новий проект районування областей. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову про утворення та ліквідацію районів уряд схвалив на сьогоднішньому позачерговому засіданні.

Так, за словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, проектом передбачено створення 129 районів, з яких 10 районів у Автономній Республіці Крим, а 7 на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, та ліквідувати існуючі 490 районів.

У Вінницькій області буде 5 районів;

у Волинській області – 4 райони;

у Дніпропетровській області – 6 районів;

у Донецькій області – 8 районів;

у Житомирській області – 4 райони;

у Закарпатській області – 5 районів;

у Запорізькій області – 5 районів;

в Івано-Франківській області – 5 районів;

у Київській області – 6 районів;

у Кіровоградській області – 4 райони;

у Луганській області – 8 районів;

у Львівській області – 7 районів;

у Миколаївській області – 4 райони;

в Одеській області – 6 районів;

у Полтавській області – 4 райони;

у Рівненській області – 4 райони;

у Сумській області – 5 районів;

у Тернопільській області – 3 райони;

у Харківській області – 7 районів;

у Херсонській області – 3 райони;

у Хмельницькій області – 5 районів;

у Черкаській області – 4 райони;

у Чернівецькій області – 3 райони;

у Чернігівській області – 4 райони.





