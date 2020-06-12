В Тернопільській області визначили пункти для проходження пробного ЗНО, яке відбудеться 15-го та 17-го червня. Загалом таких пунктів 27. Наразі там триває підготовка з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні ЗНО в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України.

Перевіряють заклади спеціально створені комісії, до яких входять фахівці Держпродспоживслужби, освітяни та медики. Вони моніторитимуть дотримання протиепідемічних заходів в усіх пунктах тестування напередодні кожної сесії ЗНО та вступних випробувань, а при виявленні порушень надаватимуть організаторам заходу рекомендації щодо їх усунення.

Сьогодні деякі заклади відвідали особисто начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області – Василь Хомінець та начальниця обласного управління освіти і науки – Ольга Хома. Вони, зокрема, побували у Збаразькій школі №2. Заклад забезпечений антисептиками, захисними масками, є урни для використаних масок.

Загалом спеціалісти вже перевірили всі пункти здачі ЗНО на території Тернопільщини.

Щодо умов, яких мають дотримуватися в пунктах здачі ЗНО, то, що оскільки, механізми передачі інфекції СОVID-19 – повітряно-крапельний, контактний, імовірно – фекально-оральний, то, відповідно, з метою профілактики та боротьби з інфекцією, викликаною коронавірусом, необхідні такі заходи, як використання засобів індивідуального захисту, соціальне дистанціювання (відстань 1,5-2 метри між людьми) та профілактична дезінфекція. Зокрема:

– обов’язкове проведення температурного скринінгу безконтактним термометром усім учасникам (інструкторам та учням), перед входом в приміщення. Особи, у яких температура тіла понад 37,2ºС або ті, в кого є ознаки респіраторних захворювань – не допускаються;

– допуск всіх учасників лише в респіраторах або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно;

– обмежене одночасне перебування учасників в одній аудиторії, з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції, не менше 1,2 метри. Соціальне дистанціювання також має бути забезпечене і біля входу в будівлю навчального закладу та в приміщення, у якому проходитиме екзаменування, щоб уникнути скупчення людей;

– наявність при входах у будівлю та в аудиторії місць для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активнодіючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів (доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук);

– забезпечення проведення перед та після закінчення ЗНО дезінфекції контактних поверхонь (столів, парт, стільців, дверних ручок, поручнів на сходах, вимикачів і т.д.) та підлоги з використанням дезінфікуючих засобів не пізніше, ніж за годину до початку екзаменування та після нього. Для проведення дезінфекції застосовують дезінфікуючі засоби, зареєстровані в установленому порядку. А також забезпечити проведення комфортного провітрювання через вікна аудиторії;

– збір використаних масок, відповідно до періодичності їх заміни має здійснюватися в окремий мішок для сміття для подальшої утилізації.

Також, обов’язковим є чергування медичних працівників у місцях проведення тестування, з розрахунку 1 на 180 учасників. Відповідно до вимог чинного законодавства медичне обслуговування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується місцевими органами виконавчої влади і здійснюється органами та закладами охорони здоров’я безкоштовно, відповідно до вимог законодавства.

Ці та інші умови, передбачені тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину, в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року №24.