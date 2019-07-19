У Тернопільській області молодятам замість квітів дарували… іграшки

У Шумську молодятам на весіллі дарували іграшки замість квітів. Про це гостей заздалегідь попросили самі молоді. Запрошені дослухались і на свято принесли подарунки для дітей. Після забави іграшки отримали діти, які їх потребували. Таким подарункам малеча була дуже задоволена, як і самі наречені – вони створили гарний настрій та показали добрий приклад для інших пар.

«Дякуємо гостям нашого весілля, які долучилися до акції «Замість букета – іграшка»! Ваші подарунки знайшли малечу, яка про ці іграшки могла тільки мріяти! – написала Лілія Ткачук на сторінці у Фейсбук.

Отож, такий вчинок став гарним початком подружнього життя. У коментарях вже пропонують започаткувати флешмоб «Замість букета – іграшка».