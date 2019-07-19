Мама особливого хлопчика дякує Ігорю Поберу за підтримку

Кілька років тому жінка звернулася за допомогою до народного депутата Ігоря Побера. Марія Олійник зізнається, отримала не тільки підтримку від нього, але і надійного друга. Жінка каже, коли б не звернулась до Ігоря, він завжди відгукнеться і допоможе.

“Хлопчик дійсно потребує уваги, потребує лікування і періодично я допомагаю цій родині. Ми спілкується, особливо у месенджері переписуємось. З малим вони їздять на лікування, я там побажаю їм щасливої дороги, щоб гарно все пройшло”, – розповідає народний депутат України Ігор Побер.

“Дитина інвалід з дитинства, потребує щорічного лікування. Оскільки у нас допомоги на дітей дуже маленькі, я не працюю, чоловік сам, ми змушені звертатися до благодійників, які допомагають нам. З паном Ігорем ми познайомилися не так давно, десь роки 2-3 тому. Прекрасна людина, чуйна. Коли б ми не звернулися він завжди нам допомагає, підтримує в любих питаннях. Побільше б таких людей”, – каже мама особливого хлопчика Марія Олійник.