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Мама особливого хлопчика дякує Ігорю Поберу за підтримку

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ÐÐ°Ð¼Ð° Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð»Ð¸Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ»Ð¾Ð¿ÑÐ¸ÐºÐ° Ð´ÑÐºÑÑ ÐÐ³Ð¾ÑÑ ÐÐ¾Ð±ÐµÑÑ Ð·Ð° Ð¿ÑÐ´ÑÑÐ¸Ð¼ÐºÑПані Марія – мама особливого хлопчика. Її син інвалід, він потребує постійної уваги, лікування і реабілітації.

 Кілька років тому жінка звернулася за допомогою до народного депутата Ігоря Побера. Марія Олійник зізнається, отримала не тільки підтримку від нього, але і надійного друга. Жінка каже, коли б не звернулась до Ігоря, він завжди відгукнеться і допоможе.

“Хлопчик дійсно потребує уваги, потребує лікування і періодично я допомагаю цій родині. Ми спілкується, особливо у месенджері переписуємось. З малим вони їздять на лікування, я там побажаю їм щасливої дороги, щоб гарно все пройшло”, – розповідає народний депутат України Ігор Побер.

“Дитина інвалід з дитинства, потребує щорічного лікування. Оскільки у нас допомоги на дітей дуже маленькі, я не працюю, чоловік сам, ми змушені звертатися до благодійників, які допомагають нам. З паном Ігорем ми познайомилися не так давно, десь роки 2-3 тому. Прекрасна людина, чуйна. Коли б ми не звернулися він завжди нам допомагає, підтримує в любих питаннях. Побільше б таких людей”, – каже мама особливого хлопчика Марія Олійник.

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