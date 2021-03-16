У Тернополі жінка зарізала чоловіка

Тернополянку, підозрювану у заподіянні смертельних ушкоджень своєму співжителю, взято під варту.

Підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини оголосили 56-річній жительці обласного центру. Під час п’яної сварки жінка ножем нанесла тілесне ушкодження своєму співжителю. Чоловік помер від великої зовнішньої крововтрати.

Про те, що в одній із квартир по вулиці Чернівецькій помер чоловік поліцейських повідомили лікарі екстреної медичної допомоги. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, суперечка між 56-річною тернополянкою та її співмешканцем виникла під час розпивання алкогольних напоїв. Жінка вхопила кухонний ніж і встромила лезо чоловікові у стегно. За попередніми даними, отримане поранення й спричинило масивну кровотечу від якої 59-річний чоловік помер.

Підозрювану було затримано згідно статті 208 КПК. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.