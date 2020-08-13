У Чорткові продовжують будувати великий спортивний комплекс

Триває будівництво великого спортивного комплексу, який складатиметься із двох багатофункціональних спортивних майданчиків, по вул. Січинського, що у мікрорайоні Кадуб. Місце обрали неспроста, адже у цьому мікрорайоні проживає понад десять тисяч чортків’ян, саме тут знаходиться найбільша у місті школа, кілька дитячих садків, тож є багато молоді та сімей із дітьми.

«Ідея збудувати на місці старого спортивного майданчика новий сучасний виникла вже давно. Тогоріч була розроблена проектно-кошторисна документація, а вже у цьому році проект подали на конкурс у Державний фонд регіонального розвитку, отримавши позитивний результат», – розповів міський голова Володимир Шматько.

У результаті проведення тендеру через систему державних закупівель «Prozorro» спортивний комплекс будує ТОВ «ЗАХІД-МАСТЕРФАЙБР». Його загальна вартість – 3 млн 780 тис. грн, з яких 3 млн 402 тис. грн – кошти із Фонду регіонального розвитку, а 378 тис. грн – з бюджету міста. Згідно з проектом, розмір спортивного комплексу становитиме 39×36 м. Він буде умовно поділений на дві частини. Там буде все необхідне для гри у футбол, баскетбол, гандбол, волейбол та теніс. Зокрема:

✅ворота та сітка для мініфутболу;

✅баскетбольні стенди та сітки;

✅волейбольно-тенісні стійки;

✅стадіонні сидіння. Окрім цього, на території також встановлять ряд спортивних вуличних тренажерів:

✅«жим від грудей»;

✅«жим ногами»;

✅«маятник твістер»;

✅«повітряний ходок»;

✅«орбітек»;

✅«тренажер гребний»;

✅«станція Multifitness». Будівництво спортивного комплексу повинні закінчити восени. Також нагадаймо, що схожий майданчик нещодавно відкрили на стадіоні «Харчовик», який знаходиться у парку культури та відпочинку ім. І. Франка.