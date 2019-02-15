У Тернопільській школі №3 відбувся оригінальний етап конкурсу Шевченка

Мистецькі колективин Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов виступили перед учасниками фінального етапу IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Більше тридцяти юних знавців української мови з усієї області стали переможцями ІІІ етапу IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Вшанування цих молодих талановитих людей відбулось в актовій залі Тернопільської спеціалізованої школи № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Відкрилось дійство невмирущою піснею «Реве та стогне Дніпр широкий», яку виконав фольклорний гурт школи «Гроно». З першими нотами твору, що відомий усім напам’ять ще з дитинства, присутні відчули гордість та особливу причетність до відповідальності за рідне слово, яке уславив у віках великий Кобзар.

«21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Це свято до календарів усього світу увійшло лише в1999 році. І дуже символічно, що фінальний етап IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка відбувається саме напередодні цього свята», – розповіли ведучі дійства. – Творчість Кобзаря – найдорогоцінніший скарб, що передається з покоління в покоління. І сьогодні ми знову звертаємося до великого поета і в його віршах черпаємо силу й віру у завтрашній день», – лунало зі сцени.

Привітала переможців обласного етапу конкурсу, які здобули право змагатися у фінальному, Всеукраїнському етапі конкурсі, та їхніх педагогів, що приїхали підтримати своїх вихованців, начальник відділу з питань інформаційної політики та комунікацій Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Надія Лещик. За її словами, за час існування учасниками конкурсу в усій Україні та різних країнах світу, де живуть українці, стало близько восьми мільйонів учнів та студентів.

«Завдання конкурсу вимагають замислитися на тим, що визначає сенс життя, як знайти себе у нашому непростому сьогоденні, усвідомити, що українська мова – престижна і потрібна для утвердження єдності та цілісності України», – підкреслила Надія Лещик. До речі, вона власне, й привезла з Києва запечатаний конверт із завданнями для учасників фінального етапу конкурсу, і вручила його членам комісії кожної з вікових груп.

На значенні проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка наголосила і заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ганна Зварич: «Цей конкурс сприяє піднесенню престижу української мови в молодого покоління, підвищенню рівня загальної мовної культури, вихованню в його учасників любові до рідного краю та почуття гордості за свій народ».

Перед присутніми виступили також танцювальні колективи ТСШ №3 «Весняний подих» та «Браво» (6-А клас), пісню «Моя Україна» виконали дев’ятикласниці Надія Дорохова та Софія Федорців. А після завершення урочистостей учасники конкурсу приступили до виконання завдань IV підсумкового етапу. Проходили випробування у класних кабінетах школи окремо серед учнів 5-7 класів, 8-9 класів, 10-11 класів та ПТНЗ, студентів ВНЗ.

Нагадаємо, що ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка стартував в області 18 жовтня 2018 року. Метою його є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення української мови і літератури. Захід цей покликаний виявляти творчо обдаровану молодь, розвивати її потенціал, виховувати у молодого покоління повагу до мови і традицій свого народу, підвищувати рівень мовної освіти.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка започатковано Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 928. Проводиться він відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 571.

Джерело: сайт Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3.

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