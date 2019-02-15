Марка із теребовлянським віадуком бере участь у першому в історії Укрпошти онлайн-голосуванні за найкращу поштову марку року

Вперше в історії Укрпошта проводить онлайн-голосування за найкращу поштову марку року. Раніше вибір проводився шляхом надсилання листів, але зараз віддати свій голос може користувач з будь-якого куточку світу, лише залишивши коментар ТУТ.

ПУ конкурсі запропоновано 49 випусків марок, поштових блоків і маркових аркушів, що були введені Укрпоштою в обіг у 2018 році. Серед них – марка теребовлянським віадуком, яка під №12.

Зараховуються коментарі, які опубліковані лише під оригінальним дописом (не репостами). Голосувати можна до 22 лютого включно. Залишайте один коментар із одним номером! Серед усіх користувачів, які візьмуть участь у голосуванні, Укрпошта розіграє подарунковий набір із усіма поштовими марками 2018 року.