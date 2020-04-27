У Тернопільській школі-ліцеї №6 повідомили, коли завершать навчальний рік

На сайті Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” з’явилося звернення директора щодо закінчення навчального року:

Навчальний 2019-2020 рік для учнів усіх класів, крім 11-х, закінчується 29 травня 2020 року за допомогою дистанційних технологій навчання.

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів буде проведено з урахуванням результатів за перший семестр, поточних балів, виставлених до 12 березня, балів за результатами дистанційного навчання (контрольні, тести, практичні, проєкти і ін.)

В ажливо учням пам’ятати про академічну доброчесність.

Для учнів 1-2 класів класні керівники застосують формувальне оцінювання з видачею свідоцтв про навчальні досягнення.

Для учнів 3-4 класів класні керівники застосують бальне оцінювання+вербальне з окремих предметів.

Табелі будуть вручені учням до 15 червня 2020 року.

Документи про освіту дев ’ ятикласникам будуть вручені до 15 червня 2020 року

Прийом документів для навчання дітей у 1 класі продовжимо після карантину.

Про ЗНО для 11-класників буде повідомлення від Міністерства освіти України згодом.

Буде сформовано два 10-х ліцейних класи, у яких ліцеїсти матимуть можливість вивчати профільно два навчальні предмети із запропонованих: математика, українська мова і література, англійська мова, історія, хімія і біологія.

Формування 10-х ліцейних класів розпочнеться з 1 червня 2020 року. Про систему вступу у ліцейні класи інформуватимемо згодом.

Можливі зміни у цій інформації (в умовах карантину все передбачити неможливо)