11:29 | 27.04.2020
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У Тернопільській школі-ліцеї №6 повідомили, коли завершать навчальний рік

Irena 0 Views Прокоментуй!

На сайті Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” з’явилося звернення директора щодо закінчення навчального року:

  1. Навчальний 2019-2020 рік для учнів усіх класів, крім 11-х, закінчується 29 травня 2020 року за допомогою дистанційних технологій навчання. 
  2. Підсумкове оцінювання  навчальних досягнень учнів 5-11 класів буде проведено з урахуванням результатів за перший семестр, поточних балів, виставлених до 12 березня, балів за результатами дистанційного навчання (контрольні, тести, практичні, проєкти і ін.) 
    В    ажливо учням пам’ятати про академічну доброчесність. 
  3. Для учнів 1-2 класів класні керівники застосують формувальне оцінювання з видачею свідоцтв про навчальні досягнення. 
  4. Для учнів 3-4 класів класні керівники застосують бальне оцінювання+вербальне з окремих предметів. 
  5. Табелі будуть вручені учням до 15 червня 2020 року. 
  6. Документи  про освіту девятикласникам будуть вручені до 15 червня 2020 року 
  7. Прийом документів для навчання дітей у 1 класі продовжимо після карантину. 
  8. Про ЗНО для 11-класників буде повідомлення від Міністерства освіти України згодом. 
  9. Буде сформовано два 10-х ліцейних класи, у яких ліцеїсти матимуть можливість вивчати профільно два навчальні предмети із запропонованих: математика, українська мова і література, англійська мова, історія, хімія і біологія.  
  10. Формування 10-х ліцейних класів розпочнеться з 1 червня 2020 року. Про систему вступу у ліцейні класи інформуватимемо згодом. 
  11. Можливі зміни у цій інформації (в умовах карантину все передбачити неможливо) 
  12. Будьте здорові! 

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