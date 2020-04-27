У Тернополі вночі важко травмувався 19-річний водій

Аварія сталась в ніч, з 25 на 26 квітня, в м. Тернопіль. Близько 02.30 годин, на перехресті вулиць Дружба та Мазепи, водій автомобіля «Volkswagen Touаreg» не справився з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія автомобіля у важкому стані та без свідомості госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що водій іномарки рухаючись по вул. Гетьмана Мазепи, за попередньою інформацією, перевищив швидкість й не впорався з керуванням. В результаті порушення правил дорожнього руху тернополянин допустив перекидання автомобіля, що призвело до зіткнення з металевими конструкціями білборда та бетонною електроопорою.