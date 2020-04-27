На Тернопільщині медикам готові платити до 19000 грн зарплати на місяць

Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках.

За інформацією відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості на 22 квітня 2020 року роботодавці, які працюють у сфері медицини області, мають 34 вакансії. Це медсестри та лікарі, зокрема, сімейної практики, терапевт, ерготерапевт, стоматолог, уролог, психотерапевт, офтальмолог, отоларинголог, гінеколог, з лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Такі фахівці потрібні у Тернополі та Тернопільському, Борщівському, Гусятинському, Зборівському, Кременецькому, Монастириському, Теребовлянському, Чортківському районах.

Загалом, у кожному зі згаданих працівників роботодавці хочуть бачити не лише професіонала своєї справи, а й ввічливу, акуратну, уважну людину, яка добросовісно відноситься до роботи та вміє спілкуватися з клієнтами. Роботодавці готові платити до 19000 грн зарплати на місяць.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.