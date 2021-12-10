Якою буде погода на Тернопільщині на вихідні?

Найближчими днями погодні умови на Тернопільщині будуть нестабільними.

Як повідомили в гідрометцентрі, область перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, що надійдуть із заходу. В суботу очікують опади, в неділю – місцями значні. Температура “піде” догори.

11 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі часом дощ та мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура впродовж доби становитиме від 3º морозу до 2º тепла.

У неділю, 12 грудня, на Тернопіллі також буде хмарно. Часом йтиме дощ та мокрий сніг, місцями опади будуть значними. На дорогах знову ожеледиця. Вітер дещо посилиться до 7-12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень потепліє до 1-6º тепла.

За словами синоптика Наталки Діденко, вихідні в Україні будуть теплими, окрім західних областей. На Андрія, 13-го грудня, почнеться чергове похолодання.