На війні загинув молодий захисник з Тернопільщини Давид Саєнко

Смуток і біль, які неможливо передати словами…..🕯️

До лав Небесного війська приєднався житель м. Заліщики, відважний Захисник, сержант Збройних Сил України 66 ОМБ ім..Мирослава Хороброго підрозділ TORNADO – Саєнко Давид Юрійович, 1998 року народження (уродженець с. Олешки Херсонської області). Повідомляє Заліщицька міська рада.

Його життя обірвала підступна війна. Загинув 21.12.2024 під час виконання службового завдання на Сході України.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Це непоправна втрата, яка обірвала молоде життя, повне планів, мрій та задумів. Ваш біль – це біль усієї громади, всієї країни. Ми схиляємо голови перед мужністю нашого Захисника, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі.

Вічна пам’ять та шана Герою України! 🇺🇦





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