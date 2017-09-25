У Тернопільсько-Зборівській архиєпархії – новий священик та диякон

21 вересня, у день празника Різдва Пресвятої Богородиці, відбулися священичі свячення диякона Михайла Стецюка та дияконські свячення Романа Демуша. Рукоположені – випускники Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого.

Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) уділив ієрейські свячення диякону Михайлу Стецюку під час святкової Архиєрейської Літургії у Соборі Зарваницької Матері Божої.

Піддиякон Роман Демуш був рукоположений у дияконський чин Єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівським Теодором (Мартинюком) під час Архиєрейської Літургії у с. Великий Глибочок.

Прес-служба архиєпахії.