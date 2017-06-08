На Тернопільщині спіймали чоловіка, який крав жіночі сумочки

Три крадіжки жіночих сумочок, в яких була готівка, кредитки та документи, і замах на ще одну сталися у Борщові впродовж двох днів. Потерпілі звернулися до правоохоронців з аналогічними заявами. Жінки повідомили, що невідома особа поцупила їхні речі шляхом вільного доступу.

Першою потерпіла від злодія виховательки дитячого садочка. Сумочку з молільником, 400 гривнями та банківською карткою вона залишила в незамкненій кімнаті відпочинку дитсадка. Наступного дня жертвами стали ще дві жінки. В однієї сумочку поцупили із магазину одягу, в іншої – з гардеробу лікарні.

Злодія борщівські поліцейські оперативно розшукали. Ним виявився 36-річний крадій з Чорткова. Чоловік уже був фігурантом кримінального провадження відкритого за фактами крадіжок. Суд був до злодія лояльним й визначив міру покарання у вигляді домашнього арешту, але так і не відбувши покарання, підозрюваний скоїв нові крадіжки.

За новими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка скоєна повторно.