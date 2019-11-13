Уже шість аеродромів обладнані сучасними світлосигнальними системами, які виробляє тернопільське підприємство

Уже шість аеродромів, один з яких польовий, обладнано сучасними світлосигнальними системами українського виробництва. Обладнання повністю нове, від старих систем розробники взяли лише принцип організації. Новинка — енергоефективна й відповідає стандартам НАТО. Крім цього, понад 80 % аеродромів уже оснащені прожекторами. Це дає літакам змогу виконувати безпечну посадку вночі та за складних метеоумов, – повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

— На теперішньому етапі технічного розвитку світлосигнальних систем «Фотон» від української компанії «Ватра» — найперспективніший варіант, — коментує кореспондентові АрміїInform представник Командування ПС ЗС України полковник Петро Кадура. — Підприємство зробило надзвичайно велику роботу, вони мають потужний колектив, конструкторське бюро, це і дало можливість довести справу до логічного завершення. Станом на 2015 рік «Ватра» виготовляла побутові світильники, лампочки, вуличні ліхтарі. Для виробництва аеродромного обладнання збудовано новий конвеєр, і нині підприємство успішно працює на потреби Повітряних Сил.

Довідково:

ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» — виробниче підприємство Тернополя, яке займається розробленням та виготовленням освітлювальних приладів (світильники та прожектори).

Розташоване на вулиці Микулинецькій у мікрорайоні «Березовиця».