13-річний кубер із Тернопільщини – рекордсмен України зі складання ск`юба

Куберами або спідкуберами (швидкуберами) називають тих, що складають кубики Рубіка та інші подібні головоломки на швидкість. Ігор Кастранець з Білобожниці – єдиний на Чортківщині і один з двох спідкуберів Тернопілля, що беруть участь у змаганнях серед профі.

За два роки занять спідкубінгом (українською – швидкубінг) хлопець встановив національний рекорд зі складання ск`юба (skew cube – скривлений куб) – 1,32 (!) секунди (Frankivsk open 2019) в одиничній збірці. Це – десятий результат в Європі і 32-й в світі. В інших головоломках наш краянин теж у вітчизняному рейтингу серед топів.

Фото Любомира Габруського

Від 2 х 2 до 17 х 17

Ігор висипає з рюкзака на стіл з десяток головоломок, різних за формою, розмірами, кольором.

Кожна з них різниться одна від одної, – пояснює хлопець. – Кубічні – кількістю елементів, хоча крутяться за одним і тим же принципом, та шарів – 2, 3,.. 5, може бути навіть 17 – такий собі чотирикілограмовий «кубик». Є й інші, які крутяться в різний спосіб, приміром, ск`юб – по діагоналі.

Всі головоломки збираються за одним і тим же принципом. Наприклад, у ск`юбі чи кубику Рубіка потрібно зібрати спочатку одну сторону, за нею іншу і потім все решту.

Моя методика дещо складніша, – каже Ігор. – Щоб нею опанувати, потрібно вивчити близько сотні формул. Тоді все вирішується за єдиний алгоритм дій.

Щоб просто зібрати звичайний кубик 3 на 3, потрібно щонайменше знати 6 формул. Аби це відбувалося набагато швидше – близько 80.

Куб, піраміда, клок

Куби 2 х 2, 3 х 3, 4 х 4 і аж до 17 х 17 – це запатентовані винаходи всім відомого угорця Ерне Рубіка. Деякі головоломки авторства інших винахідників. Наприклад, пірамідка Мефферта, або її ще називають Молдавська пірамідка.

Остання, кубик 2 х 2 і ск`юб – найпростіші з головоломок і професіоналами збираються дуже швидко, практично за лічені секунди.

Існують і складніші головоломки. Наприклад, сквайр (з англійської square – «площа»), зовні чимось схожа на кубик Рубіка, але тільки на перший погляд. Коли її заплутати – виходить незрозуміла фігура. Це дуже нестабільна головоломка.

Фото Любомира Габруського

Або мегамінкс. Відрізняється від класичного куба тим, що у неї 12 сторін, які різняться кольорами. Збирається вона як куб, але значно складніше.

Абсолютно не схожа на інші головоломки – клок (з англійської clock – годинник). Вона має 9 стрілок циферблатів на кожній з двох сторін, чотири коліщатка і чотири кнопочки. В залежності від їхнього положення крутяться циферблати. Її суть: щоб всі стрілки на двох сторонах вказували на 12-ту годину.

Фото Любомира Габруського

Спідкубери, хто вони?

В Україні нараховується близько 3 тисяч зареєстрованих спідкуберів, – підключається до розмови батько хлопця пан Роман. – Існує рейтинг WCA – національний і світовий, де фіксуються всі результати змагань. У всеукраїнських турнірах бере участь 300-350 як фактично ще дітей, так і вже дорослих чоловіків і жінок. Поділу за віком і статтю немає.

Single, Avg, scrumble

На змаганнях зі швидкубінгу існують такі терміни як сингл (single) і Авг (Avg). Сингл – це результат окремо взятої збірки головоломки. Авг – кубер збирає п’ять збірок, з яких найкраща і найгірша не враховуються, а з трьох інших виводиться середнє арифметичне значення часу.

Scrumble – це заплутування головоломки. Тут теж ціла наука. В Інтернеті є різні програми, наприклад, Робекод. У ній відбувається заплутування (кожному повороту грані дається своя літера, за якими головоломка заплутується), фіксується час збирання і автоматично надсилається новий код.

Не докрутив – штраф, перекрутив – штраф

На змаганнях існує ціла система штрафів. Коли, наприклад, не вистачає одного руху. Тоді плюсують дві секунди до основного часу. Буває, збірку не зараховують, якщо не докручено більше ніж один рух або, приміром, перевернутий кутик.

We are the champions!

У кожній з дисциплін є свої чемпіони. Наприклад, у складанні куба 2 х 2 рекорд України належить Владиславу Жидкову, який складає його в середньому за 1,8 секунди. (Ігорю це наразі вдається за 4-5 секунд). На світових чемпіонатах усе вирішують соті секунд. Спорт насправді важкий і непрогнозований. Все залежить від багатьох речей. Минулоріч чемпіоном світу зі складання на швидкість класичного кубика Рубіка став нікому невідомий 10-річний хлопець з Філіппін. А чемпіон-рекордсмен зі збирання великих кубів (5 х 5, 6 х 6, 7 х 7) Макс Парк хворий на аутизм, однак це не заважає йому займатися улюбленим хобі.

Спідкубінг: для чого це все?

Передусім він добре розвиває пам’ять. Щоб запам’ятати всі формули, спочатку треба їх «відкласти» в голові, потім пальці самі все запам’ятовують. Крім цього, розвивається моторика. Швидкубери, які збирають головоломки із закритими очима, мають надзвичайно розвинену пам’ять.

Фото Любомира Габруського

Збирання наосліп. Це реально?

Цілком. Збирають навіть багато кубиків із закритими очима. Ця дисципліна називається «мульти-блайнд» – складання двох і більше кубиків (3 х 3) із закритими очима. Там інша методика збірки. Кожній наліпці дається своя буква, яку людина сама має придумати. З кількох букв будується слово, з них речення. Виходить ціла фраза, історія. Історії, каже Ігор, бувають дуже дивними. Придумати щось адекватне насправді не виходить. Інколи не вкладається в голові, як таке можна видумати. Наприклад, «зелений кіт ходив по Місяці». Але чим дивнішою є історія, тим легше запам’ятовується. І коли тобі закрили очі і запустився таймер, ти маєш пригадати все це, щоб зібрати кубик. Світовий рекорд з мульти-блайнду – 59 кубиків, які людина зібрала за 59 з лишком хвилин. Тобто в середньому на один кубик йшла всього хвилина часу!

Однією лівою і навіть ногами

Кубик 3 на 3 та деякі інші головоломки збирають на змаганнях як двома, так і однією рукою. Раніше це робили навіть ногами. Тепер відмінили через певні моменти з гігієною і невеликою кількістю учасників.

З чого усе починалося. Пригадує батько

Була осінь 2017-го. Почалося з банального: «Тату, купи кубика». Пішов у магазин, придбав найдешевший кубик 3 х 3 за 30 гривень. Пройшло днів два-три – приносить, показує зібраний. Я йому: не може бути! Заплутав знову. Давай, спробуй-но ще раз. За якусь годину приносить – готово!

Зрозумів, що йому це подобається і добре виходить. Придбав дорожчого кубика – уже за 50 грн (той перший погано крутився). І так він поступово дійшов від години часу до 2 хвилин. А це вже пристойний результат.

Тепер ось і сам «присів» на це, – зізнається пан Роман. – Мушу знати, чим займається моя дитина. Хоча до сина мені ще дуже далеко. Мій рекорд зі збирання кубика 3 х 3 – 45 секунд, найкращий час Ігоря – 6 секунд.

Як усе розпочиналося? Версія сина

Уперше дізнався, як збирають кубики Рубіка, з Інтернету, ще коли навчався десь у другому класі, – пригадує Ігор. – Вирішив сам попробувати. Раніше бачив виступ по телевізору Максима Чечнева у якомусь шоу. Він збирав цілу картину з кубиків, дуже великі кубики, із закритими очима тощо. Це неабияк зацікавило.

Перші змагання – перші розчарування і перемоги

Невдовзі поїхали на перші змагання, – продовжує батько хлопця. – Було деяке розчарування, адже мали надію, що щось виграємо, а приїхали зі 105-м місцем з трьохсот учасників. Однак як для старту це непоганий показник. Там придбали деякі інші головоломки.

Наступні змагання були в Закарпатті, потім Львів, Житомир, Івано-Франківськ. Ми пробували сили, поступово піднімалися в рейтингу у першу 50-ку, 20-ку. З 2019 року вже – серед топових учасників.

Золото, дві бронзи і рекорд

Найкращі досягнення Ігоря на змаганнях – перше місце на турнірі Frankivsk openn 2019 зі збирання сквайєра і третє – кубика Рубіка 3 х 3 однією рукою. У послужному списку значиться й медаль за третє місце зі збирання скюба, привезена з Житомира.

Фото Любомира Габруського Фото Любомира Габруського

Рекорд України зі середнього часу складання ск`юба – 2,51 секунди. В Ігоря – національний рекорд в одиничній збірці – 1,32 секунди і четвертий результат зі середнього часу збирання – 3,01 секунди, встановлений за змаганнях в Івано-Франківську у грудні минулого року. Щоб цього досягти, знадобилося іноді по п’ять-шість годин тренувань в день, близько 35 тисяч одиничних збірок.

Звідки це все? І чому ліва рука?

Ми так і не знаємо цього, – каже мама хлопця пані Олена. – У мене більше нахил до гуманітарних наук. Обоє з чоловіком працюємо в аграрному бізнесі. Не можемо ніяк зрозуміти, чому дитина лівша. Кого не питали – нікого в родині не було.

Улюблений предмет? Звичайно ж математика!

Ігор – дуже старанний хлопець, цілеспрямований, – продовжує матір. – Навчається у 8-му класі Ридодубівської ЗОШ І – ІІ ступенів. Улюблені предмети в школі – алгебра, геометрія і англійська. Може, у майбутньому буде складати програми, якщо у нього такий склад розуму, все будується алгоритмах. У крайньому разі у нього повна свобода вибору щодо майбутньої професії.

Мрія

Як такої немає, – каже Ігор. – Продовжувати розвиватися у цьому напрямку. Наразі ціль – досягти збірку клока (сьогодні поряд зі ск`юбом це його улюблена головоломка, що з`явилася в арсеналі хлопця порівняно нещодавно) швидше ніж за сім секунд, щоб можна було продемонструвати пристойний результат у змаганнях.

Фото Любомира Габруського

Кубери, де вас шукати?

У вільному просторі є маса спільнот. В телеграмі багато чатів, де спілкуються кубери між собою.

До речі, у нашій області спідкубінг майже не розвинутий: всього два активних кубери: Ігор Кастранець і ще один хлопець з Тернополя. У Київській, Харківській областях нараховується близько сотні куберів. У Львівській, Франківській – вісім-десять набереться.

Хочу стати кубером. З чого починати?

Знайти людину в ю-тубі, яка цим займається, і змагатися з нею, – ділиться досвідом Ігор. – Це даватиме поштовх до покращення результатів. Якщо потрібно – допоможу.

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Краще крутити кубики, аніж сидіти в гаджетах

Якщо багато людей зацікавиться темою кубінгу, можна і в Чорткові змагання організувати, – доповнює батько хлопця. – Можемо вийти і на майстер клас. Коли знайдуться однодумці, то що заважає зайнятися улюбленою справою і навчити ще когось? Нехай краще діти кубики крутять, аніж сидять в гаджетах чи займатимуться іншими шкідливими речами.