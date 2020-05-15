У Тернопільському парку встановлюють новий атракціон

У тернопільському Savich-Park розпочали підготовчі роботи до встановлення нового атракціону.

Це буде всесезонний трамплін для лижного фристайл могулу на спеціальному штучному пластиковому покритті.

“Хлопці сьогодні загепали металеві сваї, які служитимуть основою для стартового майданчику, як для лижників так і для сноутюберів. Дякую усім, хто написав в коментарях попереднього посту, скільки грошей Ви особисто готові заплатити за такі розваги. Скоро я проаналізую усі пропозиції, і ми визначимо цінову політику, щоб Ви змогли забронювати свій час для спусків”, – написав у фейсбуці керівник цього парку Віталій Кирилов.