Тернопільська аграрна дорадча служба шукає тренера

ГО “Тернопільська аграрна дорадча служба” перемогла в грантовому конкурсі в межах “Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства”, який реалізує ІСАР “Єднання”, а фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Згідно проекту з організаційного розвитку Тернопільська аграрна дорадча служба планує провести тренінгові навчання для членів та прихильників своєї організації. Захід, який складатиметься із навчальних тренінгів, робочих зустрічей та дискусій заплановано провести у червні-серпні 2020 року.

“На сьогоднішній день для якісної реалізації проекту ми шукаємо виконавців послуг (професійних тренерів) для проведення навчальних заходів із стратегічного та операційного розвитку. Просимо всіх зацікавлених тренерів взяти участь у “Тендері на проведення навчально-практичних заходів із стратегічного та операційного планування (2 етапи по 4 дні)“,- кажуть у дорадчій службі.

Вимоги до виконавців:

– досвід роботи у написанні стратегій, плануванні, операційній діяльності для громадських організацій не менше 2-х років

– обізнаність із сучасними трендами розвитку громадянського суспільства;

– комунікаційні та презентаційні навички;

– практична орієнтація на результат команди;

– рекомендації (бажано та будуть перевагою);

– перевага надається кандидатам, які мають досвід роботи з організаціями, що працюють для розвитку сільських територій та наданні дорадчих послуг;

Просимо кандидатів надсилати до 20 травня 2020 року на електронну пошту (dorada.ternopil@gmail.com) наступні документи:

– резюме з підтвердженим досвідом роботи з громадськими організаціями з питань організаційного розвитку;

– попередній план проведення навчання;

– перевага надається кандидатам, які мають досвід розвитку з організаціями, що працюють для розвитку сільських територій та наданні дорадчих послуг;

– копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Також для участі в тендері бажаючі мають зареєструватися на платформі за посиланням – http://cd-platform.org/tenders

Контактний телефон для довідок- 0679558687, dorada.ternopil@gmail.com

Додаткова інформація http://cd-platform.org/tenders/item/teneder-na-provedennia-navchalno-praktychnykh-zakhodiv-iz-stratehichnoho-ta-operatsiinoho-planuvannia-2-etapy-po-4-dni