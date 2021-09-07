Сьогодні на декількох вулицях Тернополя не буде води

На кількох вулицях у “Старому парку” 7 вересня не буде води.

Про це повідомили на офіційному сайті водоканалу.

“У зв’язку з ремонтними роботами, 7 вересня з 9 до 20 години буде припинено водопостачання вулиць Чарнецького, Бордуляка, Глінки, частково – Коцюбинського.

Із пониженим тиском вода подаватиметься в будинки на вулицях Весела й Петрушевського”, – інформують в комунальному підприємстві.

Тернополян просять вибачити за тимчасові незручності та зробити запаси води.

Нагадаємо, що у Тернополі працює сервіс “Сіті-бот Назар”, який сповіщає жителів міста щодо планових та аварійних відключень води, світла, газу та опалення. Долучитися до нього можна, перейшовши за посиланням.