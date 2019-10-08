У тернопільському ресторані, в якому отруїлися люди, сальмонелу знайшли у семи стравах

29 вересня у ресторані “Аляска”, що на вулиці В. Великого 7А, отруїлося 13 людей.

Причиною спалаху “харчової токсикоінфекції” стала сальмонела. Станом на 4.10.2019 постраждалих було 13, з них: 12 – знаходилося у інфекційному стаціонарі, 1 хворий – лікувався амбулаторно.



За інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру, для лабораторного дослідження фахівцями було відібрано 20 взірців харчових продуктів (кулінарні страви, кондитерські вироби та сировину).



Станом на 07.10.2019 за результатами мікробіологічних досліджень харчових продуктів (залишків святкових страв) виділено сальмонелу у 7 взірцях.