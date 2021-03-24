У Тернопільському ресторані виявили працівників без оформлення

У закладі харчування м. Тернополя виявили 6 працівників без належного оформлення трудових відносин

У рамках кампанії з питань подолання незадекларованої праці інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області провели інспекційне відвідування в одному із закладів громадського харчування, що у центрі Тернополя. У фізичної-особи підприємця, що здійснює там діяльність, виявили 6 працівників, які виконували роботу без укладання трудових договорів та повідомлення про їх найм до органів Державної податкової служби.

Інспектор під час перевірки звернула увагу, що робота без оформлення трудових відносин є порушенням вимог законодавства про працю: працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

За результатами інспекційного відвідування підприємець належно оформив трудові відносини зі своїми працівниками. Так, завдяки роботі інспекторів праці Управління Держпраці було поновлено трудові права 6 найманих працівників, які отримали право на оплачувану відпустку, лікарняний та інші соціальні гарантії, що передбачені законодавством.