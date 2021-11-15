У Тернопільському університеті попрощалися з ректором

Біля головного корпусу технічного університету Тернополя попрощалися з ректором Петром Яснієм. Туди прийшли рідні покійного, його колеги та студенти, повідомив проректор навчального закладу Степан Дячук.

За його словами, поховають Петра Яснія на кладовищі у Великих Гаях. Нагадаємо, Петро Ясній помер в одній з лікарень міста в суботу, 13 листопада, на 70 році життя. Чоловік хворів на COVID-19, розповідає Степан Дячук.

Петро Ясній був доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Автором понад 300 наукових праць, у тому числі монографій та 18 патентів на винаходи. Народився 12 серпня 1952 року в селі Кутище Львівської області. З 2007 року був ректором Тернопільського національного технічного університету.

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