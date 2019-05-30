У тернопільському університеті відбулися «Ігри розуму»

У рамках відзначення Днів Європи в Тернопільському національному економічному університеті відбулися «Ігри розуму». В інтелектуальних змаганнях взяли участь студенти юридичного факультету, факультету обліку і аудиту, Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина, факультету економіки та управління, факультету фінансів, а також Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ, – повідомляють у навчальному закладі.

Учасники ігор могли застосувати свої знання з географії та культури країн Європи. Для присутніх музичні вітання подарували студенти ННІМЕВ ім. Б.Гаврилишина Тетяна Югова, Ванеса Кефу, Докса Кальонга.

Як і у кожному конкурсі було визначено переможців! Отож І місце завоювала команда ФЕУ, ІІ місце – команда ФФ, ІІІ місце – КЕПІТ.

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