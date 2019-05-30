Принадливий Тернопіль. В полоні середмістя

Кажуть, якщо почати звертати увагу на певний патерн, то бачитимеш його скрізь. Ось так і в мене.

Подумалось, що шеренга з ромбів огорожі схожа на сітки для риболовлі, потім «сітковість» помітила в кахлях і почалось…

Ось ще одна сітка, куди потрапили квіти, а ось майже сітка для макаронів, що затуляє підвальне вікно на вулиці Багатій, а ось їхня мінімалістична родичка — декоративні гратки дверей, що на Івана Франка.

Ось так місто й ловить — на деталі.

Анна Золотнюк.

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