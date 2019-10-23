У Тернопільську школу №3 готові прийняти вчителя фізкультури

Адміністрація Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов оголошує конкурс для працевлаштування на таку посаду вчителя фізичної культури.

Місце знаходження закладу: м. Тернопіль, вулиця Грушевського, 3.

Назва посади: вчитель фізичної культури.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду вчителя фізичної культури може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Фізична культура», організаторські здібності та фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Вид трудового договору: строковий трудовий договір.

Режим роботи: робочий тиждень відповідно до розкладу уроків та режиму роботи школи, затвердженого директором школи.

Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Строки подання документів: 15.10.2019 – 04.11.2019 року

Адреса, за якою здійснюється прийом документів:

м. Тернопіль, вулиця Грушевського, 3, канцелярія школи, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10 год. до 16 год.

Перелік обов’язкових документів, які подаються на конкурс:

1. Заява про участь у конкурсі.

2. Копія паспорта громадянина України.

3. Ксерокопії документів про освіту з додатками.

4. Копія трудової книжки (за наявності).

5. Копія атестаційного листа (для тих, хто атестувався протягом попередніх п’яти років).

6. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

7. Заповнена особова картка (форма П-2) з відповідними додатками.

8. Копії інших документів, що надають законні переваги.

Директор школи Р.В.Петрокушин