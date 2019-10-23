Чотирилапі помічники людей у формі працюють на Тернопіллі

На екскурсії в кінологічному центрі Головного управління Нацполіції області побували учні четвертого класу Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6 ім. Назарія Яремчука». Поліцейські-кінологи розповіли школярам про свою роботу, особливості дресирування собак та продемонстрували вміння чотирилапих помічників.

Як розповів начальник кінологічного центру ГУНП Віталій Жилка, в кінологічному центрі перебувають 23 собаки. Щодня їх тренують по декілька годин, аби виробити у них вміння та навики. Чотирилапі вихованці допомагають поліцейським розкривати злочини, розшукувати зловмисників, вибухівку, наркотики та безвісти зниклих людей.

Аби продемонструвати навички службових собак, кінологи організували для школярів показові виступи. Свої професійні вміння показали вівчарки Арні та Рекс. Треновані собаки затримували умовних злочинців, виконували завдання з пошуку вибухівки та наркотиків, долали складні перешкоди.

– Дітям дуже сподобалася екскурсія в кінологічний центр. Вони дізналися багато цікавої інформації про службових собак, а також побачили, які вони незамінні помічники у роботі поліцейських.

Насамкінець хлопчики та дівчатка залюбки фотографувалися з поліцейськими собаками, а дорогою до школи жваво обговорювали побачене і ділилися враженнями. Тепер вони знають, якщо опиняться у біді, на допомогу їм прийдуть чотирилапі помічники людей у формі.